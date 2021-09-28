Seda Sayan'ın programında göbek atan Banu Küçükpolat kimdir?

7 yıllık Tıp eğitimini 2004 yılında tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümünü kazandı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde‘nde Aile hekimi asistanı olarak göreve başladı.

2006-2007 yılları arası İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile hekimi asistanı olarak görevine devam etti. 2008 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak göreve başladı.

2014 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı oldu. Bahçelievler Devlet Hastanesinde 2 yıl uzman doktor olarak görev yaptı. Hekimliğe Bahçeşehir’de açmış olduğu muayenehanesinde devam ediyor.

Eğlenceli tavırlarıyla tanınan Banu Küçükpolar, aynı zamanda Instagram ve TikTok fenomeni.