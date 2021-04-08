banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Merkel’den
Merkel’den "tam kapanma" önerisine destek
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı

Seçil Gür: Serdar'ın hayatını yazacağım

Seçil Gür, Serdar Ortaç'ın hayatını yazmak istediğini söyledi.

Magazin 08.04.2021, 12:07
7
Seçil Gür: Serdar'ın hayatını yazacağım

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Seçil Gür ile birlikte önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Sevgilisi Seçil Gür, beraber yaşadığı  Serdar Ortaç hakkında konuştu.

"SERDAR'IN DEĞİŞKEN BİR RUHU VAR"

Serdar Ortaç'a yönelik "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna Seçil Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını." cevabını verdi.

Serdar Ortaç'ın değişken bir ruh hali olduğunu dile getiren Seçil Gür, "Değişken bir ruh hali var, üç kişi ile yaşıyorum." dedi.

(Ensonhaber)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur