Seçil Gür: Serdar'ın hayatını yazacağım

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Seçil Gür ile birlikte önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Sevgilisi Seçil Gür, beraber yaşadığı Serdar Ortaç hakkında konuştu.

"SERDAR'IN DEĞİŞKEN BİR RUHU VAR"

Serdar Ortaç'a yönelik "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna Seçil Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını." cevabını verdi.

Serdar Ortaç'ın değişken bir ruh hali olduğunu dile getiren Seçil Gür, "Değişken bir ruh hali var, üç kişi ile yaşıyorum." dedi.

(Ensonhaber)