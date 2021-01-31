SAVAŞÇIYIM, KENDİ BAŞIMIN ÇARESİNE BAKARIM

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile isminden söz ettiren Yasemin Kay Allen, MAG şubat sayısında çok özel röportajında okurlarıyla buluştu. Birbirinden özel kareleri ve samimi yanıtları ile merak edilenleri yanıtlayan Allen, sempatik ve neşeli tavırlarıyla gerçekleşen çekimi ile sizlerle…

Türkiye’nin yeni dijital platformu Exxen’de yayınlanacak olan “Olağan Şüpheliler” adlı projede yer alan başarılı oyuncu canlandırdığı karakter ve dizi için şunları söyledi: “Erkek dünyasında ayakta kalmaya çalışan üç ev kadınının polisiye geriliminin kara komik hikayesini anlatacağız”

Canlandırdığı karakterlerin hepsinde kendisinden bir parça olduğu belirten güzel oyuncu, “ Oyunculuk hayatımda hep vardı. Film ve dizi setlerinde çok vakit geçirdim. Lisedeki drama derslerinde kabuğumdan nasıl çıktığımı hatırlıyorum, hocamı hala özlerim” dedi.

Çekici güzelliği ile başarıdan başarıya imza atan Yasemin Kay Allen’in kapak yıldızı olduğu MAG Şubat, dopdolu içeriği, Sevgililer Günü özel dosyası, röportajları ve yazarları ile , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Issue, Türk Telekom’da online olarak okurlarıyla buluşuyor. Keyifli içeriğimizi ve gündeme dair gelişmeleri @magdergi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.