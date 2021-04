Savaşçı 5. sezon oyuncuları 2021: Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler?

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

“Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

SAVAŞÇI OYUNCULARI

YÜZBAŞI HAYDAR BOZKURT - SARP LEVENDOĞLU

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

25 Aralık 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir.

YÜZBAŞI HAYDAR BOZKURT HAKKINDA

34 Yaşında. Mersin Mut’lu. Jandarma Özel Harekat mensubu. Ömrü sınır ötesi operasyonlarında, en belalı çatışmalarda geçmiş. Disiplin sorunu olan, özgür ruhlu bir subay. Pek çok kez soruşturma geçirmiş, başına buyruk davranmış. Ancak komuta kademesi, onun yetenekleri ve kahramanlıkları dolayısıyla kendisini gözden çıkartamamış.

Buna rağmen, Antep’le Ardahan arasında kalan bölgede sık sık tayini çıkıyor. Kimseyle anlaşamadığı için, üstlerinin ilk yollamaya çalıştığı kişi O. Bitmek bilmez taşınmaları, durmadan şehir ve ilçe değiştirmesi sebebiyle, ordu içinde “Yörük Haydar” lakabıyla biliniyor.

Karısı Gökçen, 32 yaşlarında bir hemşire. Kocasının peşinden, yılmadan dolaşıyor. Haydar’ın gidip aylarca gelmemesine de, başına açtığı belalara da alışkın. Hepsine katlanıyor, kocasını seviyor.

Bayram, Haydar üsteğmen iken bölük astsubaylığını yapmış, Kopuz Albay’la bir dönem sınır ötesinde çalışmış. Kağan’ın ise ismini duymuş. Gözü kara, çok becerikli, adanmış bir subay.

ALBAY HALİL İBRAHİM KOPUZ - MURAT SEREZLİ

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

3 Ekim 1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Serezli, tiyatro/sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli’nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde okuyan Serezli, okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan oynadığı çok başarılı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. Büyük bir TV kanalında devam ettiği animasyon/yönetmenlik/seslendirme görevi 2005'de sona erdikten sonra, tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Yıllar içinde hem komedi hem drama, farklı birçok türde onlarca sinema filmi, dizi ve sitcom'daki oyunculuklarının ardından 2015 yılında kendi sinema filmini de yönetti. Reklam seslendirmesi ve özel gecelerdeki sunuculuklarını da yıllardır devam ettiren sanatçı, ekran önünde ise 100 bölüm boyunca Prime-Time yarışma programı "Kapanmadan Kazan"ı (2013) sunmuştur. Son yıllarda ise, Dağ 2 filminin başrolündeki performansıyla büyük beğeni alan aktör, Nisan 2017'den beri başarılı dizi SAVAŞÇI'nın başrolünde oynamaktadır.

ALBAY HALİL İBRAHİM KOPUZ HAKKINDA

Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

ALBAY OKTAY GÖKTÜRK - TAMER KARADAĞLI

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

24 Mayıs 1967 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

ALBAY OKTAY GÖKTÜRK HAKKINDA

Kara Harp Okulu’nu bitirmiş, gözü pek, zeki, kararlı, cesur, vatansever bir subay. Genelde sağduyulu bir karakter olsa da söz konusu vatan olduğunda her türlü çılgınlığı yapabilecek kadar da gözü kara. Göktürk Albay evli, 14 yaşında bir kızı var, eşi ev hanımı. Kuleli’de öğrenciyken Albay İbrahim Kopuz’la birlikte Turan Ordusu’nu bir gün kuracaklarının hayallerini kurmuşlar. Şu an ise Türkiye’de oluşturulan Turan Ordusu'nun Orta Asya ayağının koordinasyon görevini ve bu konuyla ilgili askeri istihbarat işlerini yürütüyor.

ASTSUBAT ÇAVUŞ GÖRKEM İLBEYLİ - EKİN MERT DAYMAZ

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde 2 Aralık 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.

Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

ASTSUBAT ÇAVUŞ GÖRKEM İLBEYLİ HAKKINDA

Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğmuş. Annesi ve babası o lise yıllarındayken ölmüş, tek yakını öğretmen ablası. Görkem her konuda iddiaya girebilir. Çekişmeyi sever. Zeki, yetenekli yiğit bir asker. Kondisyonuna çok dikkat eder. Futbol ve basketbol mümkün olduğunca kaçırmaz.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ BEKTAŞ SUBAŞI - ERKAN MERİÇ

ERKAN MERİÇ KİMDİR?

26 Temmuz 1986 tarihinde Adana’da doğan Erkan Meriç, ilköğretim ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. Erkan Meriç, Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü’nden 2008 yılında mezun olmuştur.

Erkan Meriç, üniversiteden mezun olduğu dönemlerde ailesinin ve yakın çevresinin yönlendirmesi ile mankenlik ajansına yazıldı. Bir yıl boyunca modellik yaptıktan sonra profesyonel olarak mankenlik yapmaya başlayan Meriç, 2008 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasına katılarak, Best Photo Model seçildi. 2009 yılında Best Model of Turkey 2009 yarışmasına tekrar katıldı ve bu yarışmayı kazanarak, Türkiye birincisi oldu. Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye’nin en iyi erkek modeli seçilen Meriç, Türkiye’yi temsil etmek üzere Best Model of the World 2009 yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bulgaristan’da gerçekleştirilen Best Model of the World yarışmasında birinci seçilen Meriç, “Dünya’nın en iyi erkek mankeni” unvanını almıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan sonra bu unvanı kazanan 3. Türk erkek modeldir.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ BEKTAŞ SUBAŞI HAKKINDA

Kılıç Timi’nin keskin nişancısı. Tokat’ın Niksar ilçesinden. Ailesi Niksar’da yaşıyor. Babası emekli ilkokul öğretmeni. Bektaş’ın adını Yahya Kemal Beyatlı’nın “Ok” şiirinden esinlenerek koymuş. Bektaş sessiz, içe dönük bir karakter, az ama öz konuşur. İşinde çok yetenekli, iyi bir keskin nişancı. Genel olarak silahlara merakı var, her türlü özelliklerini bilir.

ASTSUBAY ÇAVUŞ SAVAŞ ÇİĞİLTEPE - ANIL TETİK

ANIL TETİK KİMDİR?

Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul Küçükçekmece doğumludur. Aslen Kırklareli’lidir. Kadir Has Üniversitesi’nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Başarılı bir motor sporcusu olan Anıl Tetik motor sporlarında iki kez Türkiye birinciliği ve son olarak Doğu Avrupa Pist Şampiyonası’nda da birincilik elde etti. Survivor yarışması ile tanındı.

İlk oyunculuk deneyimini ise Alemin Kralı dizisi ile yaşamış; daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda yer almıştır. Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde Yusuf karakterini canlandırna Anıl Tetik, 1.86 metre boyundadır.

ASTSUBAY ÇAVUŞ SAVAŞ ÇİĞİLTEPE HAKKINDA

Kütahya’lı, bekâr. Savaş cesur, yetenekli, hedef odaklı, yeri geldiğinde çılgınlık yapabilecek kadar gözü kara bir asker. Haklı olduğuna inanıyorsa kesinlikle geri adım atmaz. Çok konuşur ve bu durum onun başını sık sık derde sokar.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLYAS - ALİ TARIK FINDIK

ALİ TARIK FINDIK KİMDİR?

1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nün yanı sıra Maltepe Üniversitesi Sinema Yüksek Lisans Oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Kavak Yelleri dizisi ile yaşayan Ali Tarık Fındık; daha sonra Arka Sıradakiler ve Aşkın Halleri dizilerinde rol almıştır. Başrolü Berk Oktay ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Astsubay Çavuş İlyas karakterini canlandırmaktadır.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLYAS HAKKINDA

1992 Iğdır doğumlu. Astsubay Üstçavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.

ASTUBAY BAŞÇAVUŞ ALİ ÇEKİÇ - SERKAN KURU

SERKAN KURU KİMDİR?

Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde tamamladıktan sonra; tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmde canlandırdığı Ahmet karakteri ile geçen ve ilk dizi deneyimini de 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Serkan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Astsubay Başçavuş Ali karakterine hayat veren Serkan Kuru, 1.85 metre boyunda, 84 kilo ve İkizler burcudur.

ASTUBAY BAŞÇAVUŞ ALİ ÇEKİÇ HAKKINDA

38-40’lı yaşlarda. Kırşehir’li, hiç evlenmemiş bir asker. Kılıç Timi’nin yeni Başçavuş’u olacak. Sıcak, doğal, Kılıç Timi’ndeki diğer askerlerimiz gibi yeri geldiğinde dik ve lafını sakınmayan bir asker.

TEĞMEN SELCAN EFE - SERENAY AKTAŞ

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 (27 yaşında) İstanbul doğumlu. Henüz 15 yaşındayken Zeytinburnu Spor Kulübünde futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş, iki sezon sonra 2007 yılında Antalyaspor Kulübüne transfer olmuştur. Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 2007 yılında Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol atarak başarı kaydetti.

Futbolun yanı sıra Güzel oyuncu Serenay Aktaş 2011 yılında Arka Sıradakiler dizisi ile oyunculuğa adım atarak Gülsüm karakterini canlandırdı. 2012 yılında Kanıt dizisinde oyunculuğa devam ederken sergilemiş olduğu oyunculuk performansının beğenilmesi ile sırasıyla Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra 2012- 2013 yılları arasında Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı beğeni ile dünyaca izlenen televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dershane 3'te (Merve) karakterini canlandırarak beyaz perdeye de adım atmış oldu.

2014 yılında Star Tv ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllülere katılan Serenay Aktaş, Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasından elendikten hemen sonra Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Yine aynı yıl Kaçak Gelinler dizisinde Pınar karakterini oynadı.

2015 yılında Survivor All Star 'da yarışmacı olarak yeniden yarıştı. Hemen ardından

2015 yılı içerisinde Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Güzel oyuncu 2016 Gülümse yeter yaz dizisinde Melis karakteriyle konuk oyuncu olarak katıldı. Şimdilerde Savaşçı dizisinde Teğmen Selcan Efe karakterine hayat veriyor.

TEĞMEN SELCAN EFE HAKKINDA

Sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili, operasyonlarda Yüzbaşı Haydar Bozkurt’u dengeleyen, kararlara mantık getiren bir subay. Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğmuş. Selcen asker olmayı çocuk yaşta aklına koymuştur. Polis çocuğu olmasının bunda etkisi büyük. Birçok spor dalına ilgisi var. Ama özellikle yakın dövüş dalında çok başarılı, öğrencilik yıllarında katıldığı turnuvalardan birçok ödül kazanmış. Selcen hedef odaklı bir karakter. Koyduğu hedefe ulaşana kadar gerekirse gece gündüz uyumadan çalışır, asla vazgeçmez. Her ne kadar sağduyulu desek de onun da damarına basıldığında herkes bir adım geri çekilmek zorunda kalır.

TÜMGENEREL AHMET KUTALMIŞ - SERHAT NALBANTOĞLU

SERHAT NALBANTOĞLU KİMDİR?

Devlet Tiyatroları sanatçısı Serhat Nalbantoğlu 7 Mart 1959 yılında Eskişehir'de doğdu. Tiyatro eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevine başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldıktan sonra 1987 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun kurulması ile Trabzon'a tayin edildi. 2 yıl sonra, 1989'da müdür olarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun başına getirildi. Müdürlük görevini 1991 yılına kadar sürdürdü.

Trabzon'daki görevini tamamladıktan sonra, tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Nalbantoğlu, başarılı bir biçimde sürdürdüğü aktörlük hayatına ek olarak, başta Ankara Devlet Tiyatrosu olmak üzere birçok bölgede yönetmenlik çalışmaları yapmıştır. Yönettiği oyunlar önemli başarılar elde etmiştir. 2006/2007 sezonunda, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılarak İstanbul'a yerleşmiş ve Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan arkadaşı, Hüseyin Avni Danyal ile birlikte Tiyatro Seyirlik adında bir tiyatro kurmuştur. 2007 yılında Tiyatro Seyirlik ile yollarını ayırmış, Ankara Devlet Tiyatrosu'na müdür olarak geri dönmüştür. Serhat Nalbanoğlu tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok televizyon ve sinema çalışmaları yapmıştır.

TÜMGENEREL AHMET KUTALMIŞ HAKKINDA

Özel Kuvvetler Komutanı olan Kutalmış Paşa, Elazığ’lı. Albay Kopuz ve Kılıç Timi onun komutası altında. Kutalmış Paşa yeri geldiğinde askerlerine bir baba gibi yaklaşan yeri geldiğinde de disiplini esas alan bir komutan. Olaylar karşısında soğukkanlılığını korur ve insiyatif kullanmaktan çekinmez. Askerlerinin hayatı söz konusu olduğunda yapamayacağı şey yoktur.

EMEKLİ ALBAY GÜNDÜZ GÖKTÜRK - EDİZ HUN

EDİZ HUN KİMDİR?

Babası Çerkes kökenli olan Ediz Hun 22 Kasım 1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Avusturya Lisesini bitirdi. Almanya'da bir süre üniversite eğitiminde bulundu. 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı. Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezun oldu.

1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yapmaktadır. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.

3 Ocak 1973'te Berna Hun ile evlenen Ediz Hun'un bu evlilikten Bengü (d. 1974) ve Burak (d. 1981) adlarında iki çocuğu oldu

EMEKLİ ALBAY GÜNDÜZ GÖKTÜRK HAKKINDA

Albay Oktay Göktürk’ün babası. Uzun süre Askeri İstihbarat’ta görev yapmış, önemli operasyonlara imza atmış, emekli bir albay. Emekli Tümgeneral Mehmet Arif Kırlangıç’la aynı dönem Kara Harp Okulu nu bitirmiş. Eşini yıllar önce kaybeden Gündüz Bey, oğlu Oktay’ın da kendisi gibi asker olmasından gurur duyuyor. Ona elinden geldiğince mesleki tecrübelerine dayanarak, yöntemler konusunda fikirler verip, olaylara farklı bakış açılarıyla da bakmasını sağlamaya çalışır. Gündüz Bey dirayetli, sağ duyulu, olayları doğru tahlil edebilen, okuyan, araştıran bir karakter.

MEHMET ARİF KIRLANGIÇ - ALP ÖYKEN

ALP ÖYKEN KİMDİR?

1943 yılında dünyaya gelen Alp Öyken seslendirme sanatçısı, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Tiyatro kökenli sanatçılardan olan Öyken, 1989-1990 yılları arasında TRT kanalında yayınlanan çocuk programı Susam Sokağı 'nda canlandırdığı Tahsin usta karakteriyle tanınmıştır. Kendisi aynı zamanda yapımcı Aslı Öyken Taylan'ında babasıdır. Tv dizilerinde rol alan sanatçı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Papa VII. Clemens karakterine hayat verdi. Şimdilerde Savaşçı dizisinde Mehmet Arif karakteriyle ekranlara gelmekte.

MEHMET ARİF KIRLANGIÇ HAKKINDA

Bir dönemin meşhur “Kırlangıç Paşa”sı. Kopuz Albay’ın manevi babası. Çocuk yaşta anne ve babasını kaybeden Kopuz Albay’la kardeşine sahip çıkmış, onları kendi oğullarıymış gibi korumuş, kollamış. Huzurevinde yaşıyor, Albay Kopuz’dan başka kimsesi yok.1974’te, Kıbrıs’a ilk inen paraşütçü birliklerinden birine komuta etmiş. Albay Kopuz ve Kılıç Timi için tecrübenin sesi.

AKKIZ BOZKURT - ZERRİN SÜMER

ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Zerrin Sümer 1945 yılında İzmir‘in Bergama ilçesinde hayata gelmiş ve hayatının dönüm noktası Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğuna katılması olmuştur. Burada tiyatro ile tanışan oyuncu sonrasında sanatını geliştirerek ilerlemiştir.

AKKIZ BOZKURT HAKKINDA

Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un annesi. Akkız 58-60 yaşlarında bir Yörük kadını. Mersin’in Mut İlçesi, Karacaoğlan köyünde yaşıyor. Haydar’ın dünyada korktuğu tek insan. Akkız’ın lafı üzerine ne o, ne de kardeşi Hüseyin bir şey söyleyebilir. Akkız; güçlü, dirayetli, dominant, mücadeleci, dediğim dedik bir kadın ama kesinlikle itici değil. Tatlı sert, sevimli bir tavrı var. Doğru bildiği şeyi sakınmadan söyler. Haksızlığa tahammülü yok. İki oğlunu da vatan, millet bilinciyle yetiştirmiş. Haydar asker olduğu için övünür. Sorsanız Haydar’ı asker olması için doğurmuştur zaten. Genç yaşta dul kalmış, iki oğlunu bugünlere getirmiştir. Haydar’ın karısı Gökçen’i çok sever.