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Sarp Apak; “Dizilerde hep en sevilen karakterlerin yerine giriyorum”

Sevilen oyuncular Meriç Aral ve Efe Tunçer’in terapi günleri sonrası sohbetlerinden ilhamla yapmaya başladıkları ve adını film noir’a duydukları sevgiden alan podcast serisi “Teras Noir”ın Zorlu PSM YouTube kanalındaki programına bu hafta Sarp Apak konuk oldu.

Magazin 24.11.2021, 11:57
Sarp Apak; “Dizilerde hep en sevilen karakterlerin yerine giriyorum”

Sarp Apak’ın Melikşah Altuntaş’ın geçen haftaki yorumlarına verdiği eğlenceli cevaplardan Venedik Film Festivali’ndeki efsane oyuncu Tim Roth ile olan komik anısı ile canlandırdığı rollerdeki tesadüflere kadar pek çok konunun konuşulduğu program bolca kahkaha vaat ediyor.

Sevilen oyuncular Meriç Aral ve Efe Tunçer’in terapi günleri sonrası sohbetlerinden ilhamla yapmaya başladıkları ve adını film noir’a duydukları sevgiden alan podcast serisi “Teras Noir”ın Zorlu PSM YouTube kanalındaki programına bu hafta Sarp Apak konuk oldu.

“İlk aşkım April O'Neil”

Her hafta programın başında farklı bir konuya dalıp konuklarını unutarak eğlenceli bir program açılışı sunan Meriç Aral ve Efe Tunçer “45 dk’lık nostalji kuşağı”ında en sevdikleri çocukluk çizgi film karakterlerinden konuşmaya dalınca Sarp Apak “İlk aşkım April O'Neil. İlk defa karşı cinse karşı bakış açımın değiştiği andır. April O’Neil’ı gördüğüm anda… Merhaba bu arada”  diyerek oldukça eğlenceli bir giriş yaptı.

“Melikşah’ın sözleri suçlama boyutuna vardı”

Sarp Apak’ın sıklıkla YouTube programlarına katılmasına ilişkin olarak “Sarp Apak’ın YouTube’da konuk olmadığı ilk programa konuk olmanın şerefini yaşıyorum.” Sözleriyle gönderme yapan Melikşah Altuntaş’a Sarp Apak’tan yanıt geldi. Apak “Bu bir suçlama boyutuna vardı. İlk başta şakayla başlayan bir süreçti. Yazın aynı eleştrileri yüzüme karşı da yapıyordu, neden her yerdesin diye. Ben de kendisine şunu söylemek isterim; kendisi zamanında yayın yaptığında haftanın yedi günü canlı yayın yapıyorsa beşine beni alıyordu. Bir şekilde ben yayınlara alınıyorum. Bir şekilde yani hiçbir işe yaramayan özel bir gücüm var. Bakın siz bile… Şu an kim var?” şeklindeki esprili cevabıyla Meriç Aral ve Efe Tunçer’i kahkahalara boğdu. 

“Dizilerde hep en sevilen karakterlerin yerine giriyorum”

Sarp Apak, Altuntaş ile yeni bir magazin polemiğinin başlayıp başlamayacağını espriyle soran Meriç Aral ve Efe Tunçer’e “Konuk olmaktan da, eleştirilmekten de korkmuyorum. Ben sosyal medyada çok dayak yedim. Bana neler söylendi… Mesela bir diziye giriyorum hep en sevilen karakterin yerine giriyorum. Üç ay filan sosyal medyada dayak yiyorum. Avrupa Yakası’nda Şesu’nun, Kavak Yelleri’nde Efe’nin yerine girdim. En sevilen karakterler hep.” diyerek canlandırdığı rollerdeki bu tesadüfi durumla ilgili eğlenceli bir yanıt verdi.

‘’Venedik Film Festivali’nde en garip kişi olmuştum.’’

Sarp Apak, daha önce Engin Günaydın ile ilgili başlarına gelen bir anıdan bahseden Meriç Aral ve Efe Tunçer’e Venedik Film Festivali’nde başına gelen benzer bir komik olayı anlattı. Venedik Film Festivali’nde hayranı olduğu Tim Roth’u görünce “Az İngilizcem, kocaman özgüvenimle karşısına gidip fotoğraf çektirebilir miyiz? dedim ve hayır, teşekkürler yanıtını alınca nasıl afalladım. Yanımda da Öner Erkan vardı ve ne yapsam o an o utançtan kurtulamadım. Yetmiyormuş gibi ertesi gün de önünde takılıp düştüm. Sanırım festivaldeki en garip kişi olmuştum onun için” diyerek stüdyodaki herkesi kırdı geçirdi. 

Programda Meriç Aral’ın, başarılı oyuncu Esra Ruşan’ın mavi terliğini Sarp Apak’a hatırlatmasıyla kopan kahkaha tufanı da bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Ruşan’ın sosyal medya hesabından bu anı paylaşması ve de Meriç Aral’ın kendisini Teras Noir stüdyosuna açık bir şekilde davet etmesi gelecek bölümlerde yaşanacak bir düellonun da sinyallerini verdi. 

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