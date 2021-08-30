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Şarkıcı Kıraç’ın iş kazası

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düşmekten son anda kurtuldu.

Magazin 30.08.2021, 13:55
Şarkıcı Kıraç’ın iş kazası

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düşmekten son anda kurtuldu.

Ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Metin Oktay Stadı’nda sevenleriyle bir araya geldi. Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı. Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı. Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti.

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