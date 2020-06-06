Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi

ABD’li şarkıcı Mariah Carey‘in, bestelediği şarkıya talip olmasıyla bir anda Türkiye’nin gündemine gelen şarkıcı ve bestekâr Harun Sürek, Carey’in teklifini değerlendirdi.

Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi

ABD’li şarkıcı Mariah Carey‘in, bestelediği şarkıya talip olmasıyla bir anda Türkiye’nin gündemine gelen şarkıcı ve bestekâr Harun Sürek, Carey’in teklifini değerlendirdi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 21:42
7 Okunma
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi

Yıllar önce sözlerini yazıp bestelediği “Unuturum Elbet” adlı eser dünya gündemine gelince, ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey de bu esere talip olmuş ve yeni albümünde yorumlamak istemişti. Şarkının sözlerini yazıp bestesini yapan şarkıcı Harun Sürek bu konuya açıklık getirdi ve teklifi yorumladı.

Hakan Sürek “Bir gün beni yapımcım aradı. Açıkçası bu benim için sürpriz olmadı. Çünkü dünyanın birçok ülkesinden “Unuturum Elbet”i kendi dillerinde söylemek için çeşitli sanatçıların yapım şirketleri benim ile iletişime geçiyorlardı. New York'tan yapımcıma gönderilen ve bana sevk edilen mektupta Mariah Carey'in şirketi, şarkının izinlerini istediler. Tabi dünya starı olunca insan mutlu oluyor. Her şeyden önce yaptığınız işlerin sınırları aşıp insanların kalbine girmesi büyük mutluluk. Şuan görüşmeler sürüyor umarım olumlu sonuçlanır.”

   

Şarkısının bu kadar gündem olacağını hiç düşünmeyeceğini de ifade eden Sürek, “Biz bu şarkıyı 2012 yılında bir yaz akşamı, benim aşk acısı çektiğim bir dönemde kaleme aldık. Acının müziğe dökülmüş haliydi belki de. Bu kadar sevilmesi gerçek duyguları barındırdığı için olabilir. Galip Öztürk ile yaptığımız ve hobi olarak evde kendimiz dinlemek için yaptığımız bir şarkıydı. Tabi bize o zaman ‘Bu şarkınızı dünya starları okumak isteyecek' deselerdi gülerdik herhalde, inanmazdık” dedi

Şarkıyı yorumlayan Rafet El Roman ile ilgili de konuşan Sürek, “Kendisi şarkıyı bir yerde duymuş ve çok beğenmiş ve bizimle iletişime geçtiler. Gerçekten mükemmel yorumladı. Hala tüylerim diken diken olur. Sanki biz bu şarkıyı 8 sene önce Rafet Bey'e yapmışız gibi oldu. Çok yakıştı. Çok mutluyuz, şarkımız onunla bu başarıyı elde ettiği için” şeklinde konuştu.

Yeni projeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Sürek, “Yeni çıkan bir şarkım var ‘Sanki çölde hapsedilmişim' adında. Gayet güzel tepkiler alıyorum. Türkiye birçok ülkeye göre telif hakkı anlamında çok ileride. Tabi ki bunu yönetenlere borçluyuz. Biz müzik yapmaya, üretmeye her zaman devam edeceğiz. Umarım bir an önce bu korona dönemini atlatır ve ülke olarak her şeye kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.

Son olarak da gençlere tavsiyelerde bulunan Sürek, “Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Üretmeye devam etsinler. Bir gün muhakkak verdikleri emeklerin karşılığını alacaklardır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Son Güncelleme: 07.06.2020 09:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Priv Eroğlu pandemi sonrası fotoğrafçılık sektörünü değerlendirdi
Priv Eroğlu pandemi sonrası fotoğrafçılık sektörünü değerlendirdi
Survivor'da gergin anlar: 'Seni döver buradan da giderim!'
Survivor'da gergin anlar: 'Seni döver buradan da giderim!'
ABD’li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek’in eserine talip oldu
ABD’li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek’in eserine talip oldu
Seda Sayan O Ses Türkiye’den ayrıldığını duyurdu
Seda Sayan O Ses Türkiye’den ayrıldığını duyurdu
Nouma Türk polisine sevgisini dile getirdi: Benim polisim!
Nouma Türk polisine sevgisini dile getirdi: Benim polisim!
Acun Ilıcalı Yunus Emre’yi Survivor’dan ihraç etti
Acun Ilıcalı Yunus Emre’yi Survivor’dan ihraç etti
Gökçe Güreşçi: “Oyunculuğa hazırlanıyorum”
Gökçe Güreşçi: “Oyunculuğa hazırlanıyorum”
Ersin Korkut yeni köpeğinin fotoğrafını paylaştı ve sordu
Ersin Korkut yeni köpeğinin fotoğrafını paylaştı ve sordu
Larissa Gacemer: Çocuğum olmuyor, Burak beni böyle kabul etti
Larissa Gacemer: Çocuğum olmuyor, Burak beni böyle kabul etti
Survivor’dan elenen yarışmacılar Türkiye’ye döndü!
Survivor’dan elenen yarışmacılar Türkiye’ye döndü!
Tülin Şahin'den dijital defile
Tülin Şahin'den dijital defile
ÖZEL YAZIŞMALARI İFŞA OLDU
ÖZEL YAZIŞMALARI İFŞA OLDU
Pucca'dan Ece Erken'e: Hayatımda gördüğüm en boş insansın!
Pucca'dan Ece Erken'e: Hayatımda gördüğüm en boş insansın!
Bülent Ersoy’un annesi hayatını kaybetti
Bülent Ersoy’un annesi hayatını kaybetti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim