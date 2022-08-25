Şarkıcı Gülşen’den ‘özür’ paylaşımı: “Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum”

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum” dedi.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine gelerek ifade veren Şarkıcı Gülşen Adliyeye sevk edildi. Gülşen sosyal medya hesabından ‘Özür’ paylaşımında bulundu. Gülşen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.”