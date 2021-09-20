Şarkıcı Çelik: 'Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen biridir'

Şarkıcı Çelik Erişçi, 2000 yılında gündem olan 'mesaj' olayıyla ilgili olarak Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Kadir İnanır'ın, o dönemki sevgilisi Buket Saygı'ya attığı mesajları hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Biten giden olaylar hakkında konuşulmaz ama toplumsal sorumluluk gereği şunu da söylemezsem olmaz! Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen, hapis cezası almış biridir. Hapis cezası, bir daha yapmamak şartıyla para cezasına çevrildi. Ben aldığım sorumlulukla gerekeni yaptım, bir daha yapmamasını sağladım, başkalarının zarar görmesini engelledim! Toplum buna destek verir mi, vermez mi umurumda değil, 100 kere olsa yine aynısını yaparım."

Ne olmuştu?

2000 yılında Derman Bey dizisinin başrol oyuncusu Kadir İnanır'ın aynı yapımda rol alan manken Buket Saygı'ya attığı mesajlar ile başlayan olaylara bir süre sonra Saygı'nın sevgilisi Çelik Erişçi de dahil olmuştu.

Erişçi ile Saygı, kısa bir dönem evli kalıp daha sonra boşanmıştı.

"MOTİVASYON AMACIYLA ATTIM" DEMİŞTİ

2000 yılında çekimleri yapılan Derman Bey dizisinin çekimleri sırasında başrol oyuncusu Kadir İnanır'ın dizide rol alan Buket Saygı'ya attığı mesajlar Çelik'in ifşası ile gündem olmuştu. Buket Saygı'nın sevgilisi Çelik Erişçi Kadir İnanır'dan sevgilisine gönderilen mesajların sonu gelmeyince olaya dahil olmuş ve çekimlerin sürdüğü Kuşadası'na giderek Saygı'nın telefonuna gelen Kadir İnanır'ın yazdığı mesajlara cevap yazdı.

İşte o yazışmalar:

KADİR ABİ: Kadirizmi yakından görmek istiyorsan, odama gel. Kadirizm anlatmakla anlaşılmaz. Onu içinde hissetmelisin.



ÇELİK: Kadir Bey mesajınız yanlışlıkla sevgilimin telefonuna geldi galiba. Yanlışlık için özür dilemenizi bekliyoruz.

KADİR ABİ: Bizim álemde yanlışlık olmaz oğlum. Gel Kadirizmi sana da göstereyim.

ÇELİK: Bize Kemalizm yeter Kadir Abi. Ben ve Buket diğer izmlere karşıyızdır zaten.

KADİR ABİ: Sen aramıza girme popçu bozuntusu. Ben oyuncularımı motive etmek için bu mesajları gönderiyorum. Ama kafamı kızdırırsan seni de sülaleni de alayınızı da motive ederim.

ÇELİK: Kadir Bey o söylediğine motive denmez. Ne dendiğini yazmaya da terbiyem müsaade etmez.

KADİR ABİ: Hadi ordan popçu yavtak. Sen kim oluyorsun da bana böyle mesajlar gönderiyorsun. Seni süründürürüm. Benim çevrem çoktur. Seni yurt dışına gönderirim. Doğuş, Tarkan, Ahmet Kaya ve Maykıl Jackson niye yurt dışında yaşıyorlar sanıyorsun?

ÇELİK: Senin forsun bana sökmez. Benim bir sürü Atatürklü şarkım var. Kuvvet komutanları da benim arkamda anladın mı?

KADİR ABİ: Benim de arkamda bir sürü emniyet mensubu, otopark bekçisi ve banka güvenlik görevlileri var. N'olmuş yani?

ÇELİK: Celal Bayar'ın okul arkadaşı olacak yaştasın. Buket'e asılmaya utanmıyor musun?

KADİR ABİ: Siz popçular alayınız iğnesiniz oğlum.

ÇELİK: Genelleme yapma senin de yeğenin popçu.