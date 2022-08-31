Bilecik’in ’100. Yıl Kurtuluş Festivali’ için kentte gelen şarkıcı Betül Demir, tezgâh başına geçerek Bilecik Bezi dokudu.

Demir, Bilecik yöresine ait lezzetlere hayran kaldı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ile birlikte Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini ziyaret eden şarkıcı Betül Demir, dokuma tezgâhı başına geçerek Bilecik bezinden kendisine şal dokudu. Bilecik’te olduğu için duyduğu memnuniyeti ifade eden sanatçı, kadınlar eliyle yapılan çalışmaları da mutlulukla karşıladığını söyledi.

‘’Bilecik’te her yönüyle kadın dayanışmasını gördüm’’

Bilecik’te kadın belediye başkanı görmekten de büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Betül Demir, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na görevinde başarılar diledi. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da konser dolayısı ile Betül Demir’i Bilecik’te ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

Kooperatif üyeleriyle sohbet eden Betül Demir, sosyal medya hesaplarında Bilecik’e ait güzellikleri büyük bir keyifle paylaşacağını söyledi. Şarkıcı Betül Demir’e Bilecik bezinden yapılan hediyeleri takdim eden Başkan V. Subaşı, hatıra fotoğrafları çektirdi.