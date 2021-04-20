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Şarkıcı Asya hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya, hastaneden video paylaştı.

Magazin 20.04.2021, 14:26
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Şarkıcı Asya hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Asya'nın kızı Aslı, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kızına evde bakan şarkıcı Asya da virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından bir video paylaşan ünlü sanatçı, öksürmekten konuşamadı.

"BU VİDEOYU ŞUURSUZLAR İÇİN PAYLAŞIYORUM"

Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya, 

"Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabii ki refakatçi söz konusu değil. Bu videoyu, hala covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin." dedi.

(Ensonhaber)

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