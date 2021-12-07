Şarkı Çıkartma Hazırlığında Olan Merve Boluğur'dan Olay Yaratan İtiraf: En Büyük Pişmanlığım...

YouTube hesabında yaptığı konuşmalar ve özel yaşamındaki olaylarla ilgi çeken güzel oyuncu Merve Boluğur katıldığı bir röportajda en büyük pişmanlığını dile getirdi. Güzel oyuncu herkesi şaşkına çevireren itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Yeni Şarkı Çıkartma Hazırlığında

Uzun zamandır ekranlardan uzakta kalan güzel oyuncu en son 2017 yılında 'İçimdeki Fırtına' adlı dizide rol almıştı. Hemen her konuda tavsiyeler verdiği YouTube kanalını açmasının ardından Boluğur, 2022 yılında da kendi yazdığı şarkıyı hayranlarıyla buluşturmak için hazırlanıyor. Acunn.com'a özel açıklamalar yapan güzel oyuncu, en büyük pişmanlığını ilk kez dile getirdi.

'Şu anda gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?' sorusuna 'Evet, bir hayalim var.' yanıtını veren Boluğur, 'Müzikle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Önceden farkında olmadığım bir yeteneğimi keşfettim. Bir gün evde otururken şarkı sözü yazmaya başladım. Başta çok kötü geldi ve kendimi kıyaslamaya başladım, 'Bu Yıldız Tilbe kadar, Sezen Aksu kadar iyi değil' diye. Kendi tarzımı bulmaya karar verdim ve Merve olarak özgür, kadınsı tarafımı ve cinselliğimi çıkaran çok güzel sözler çıkarmaya başladım. Yazdıklarım artık çok içime siniyor.' dedi.

En Büyük Pişmanlığım...

''Sana çok aşığım' demediğim için pişmanım. Aslında duygularımı belli ederim ama sözel ifadede sıkıntı çekerim. Mesela aşkımı resim yaparak ifade ederim, onun sevdiği bir şey çizerim. Ama sözel olarak hiç 'sana aşığım' demedim hayatımda. Bunu diyemediğim için pişmanım. Ancak zamanla aştım sanırım. Köpeğim Çiko'nun gidişi bana büyük bir hayat dersi oldu. Onun için her gün ağlıyorum. Geceleri kalkıp mezarlığına gidiyorum. Dışarıdan rahat biri gibi gözüksem de, gerçekten duygusal bağ kurduklarıma karşı derin bir tarafım var. Onları çok özel bir yere koyarım.' açıklamasını yapan Boluğur, en büyük pişmanlığını açıkladı.