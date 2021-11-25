Sanatçı Şükriye Tutkun’dan öğretmenler için konser

Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, Konya’nın Beyşehir ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir konser verdi.

Beyşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sevilen sanatçılar Şükriye Tutkun ile ünlü bestekar ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı’ya Öğretmenler Günü özel konser programında Beyşehirliler ile buluşturdu. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde sahneye çıkan sanatçı Şükriye Tutkun, aralarında ’Gücüm yetene kadar’ın da olduğu, dillerden düşmeyen ve albüm çalışmalarından oluşan eserlerini bağlama ustası ve bestekar Ali Osman Erbaşı’n da eşliğinde seslendirdi. Uzun süre sahnede kalan Şükriye Tutkun ve Ali Erbaşı, Beyşehir’de konser vermekten dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade ederek, eğitim camiası mensuplarının Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Programı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’la birlikte eğitim camiası mensupları ve salonu dolduran vatandaşlar izledi.