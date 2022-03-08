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Sanatçı Kurtoğlu: ”Cengiz Kurtoğlu ile karıştırılmak onur verici”

Sanatçı Cemal Kurtoğlu uzun süre ara verdiği müzik dünyasına yeni teklisi ‘Gel bir kez daha düşün’ ile geri döndü. Sektörde soyadı benzerliğinden dolayı sürekli olarak Cengiz Kurtoğlu ile karıştırılan ve akraba sanılan sanatçı “Kendisini çok severim, çok kıymet verdiğim ve saygıyla önünde eğildiğim büyüğümdür. İyi de görüştüğüm bir abim ama sadece o kadar. Meslek büyüğüm ve meslek abimdir, akrabalığımız yok” dedi.

Magazin 08.03.2022, 15:59
Sanatçı Kurtoğlu: ”Cengiz Kurtoğlu ile karıştırılmak onur verici”

Sanatçı Cemal Kurtoğlu uzun süre ara verdiği müzik dünyasına yeni teklisi ‘Gel bir kez daha düşün’ ile geri döndü. Sektörde soyadı benzerliğinden dolayı sürekli olarak Cengiz Kurtoğlu ile karıştırılan ve akraba sanılan sanatçı “Kendisini çok severim, çok kıymet verdiğim ve saygıyla önünde eğildiğim büyüğümdür. İyi de görüştüğüm bir abim ama sadece o kadar. Meslek büyüğüm ve meslek abimdir, akrabalığımız yok” dedi.

“Herkes anladığı işi yapacak derler”

Sektöre küskünlüğünün ardından sahalara yeni teklisiyle geri dönen Cemal Kurtoğlu, “Uzun yıllardır müzikten ve sahneden uzak kalmıştım. Tekrar döndük. Herkes anladığı işi yapacak derler ya, ben de anladığım işe ,tekrardan sahalara döndüm. Hayırlısıyla sözü ve müziği bana ait olan bir şarkı yaptım. İddialı olduğunu düşünüyorum. Şarkımızla döndük, dükkanımızı açtık. Sektöre küskünlüğüm birazcık vardı. Bizim sektörün kadersizliğini bilirsiniz. Hastalıklar, ülkede ne gibi olumsuzluklar olursa bizim sektöre zararı oluyor. Bizim sektörün sustuğu bir sektör de , ister istemez bizler duygusal insanlarız malumunuz. O yüzden de küsmüştüm sektöre. Biraz köşemize çekilmiştik. Bakalım neler yapıyor bu insanlar diye durup dinlemeyi tercih etmiştim. Ama bu ara biraz fazla oldu galiba. Bir noktadan sonra içimizdeki o sanat aşkı , bir şeyler söylememizi gerektiren aşk depreşti. Tekrar şarkımızla sahalara döndük. Enver Yücel hocamızın destekleriyle güzel bir lansman gerçekleştirdik. Şarkımızla alakalı olarak da ayrılıkların tavan yaptığı bir zamanda insanlara bir kez daha şans verilmesini düşünerekten bir mesaj verelim istedik. Şarkımızın içeriği de bu şekilde. İyi olacağını düşünüyoruz. Bence bir şans insanlara verilmeli ama şansı hak eden insanlara verilmeli altını çiziyorum” dedi.

“Cengiz Kurtoğlu meslek büyüğümdür akrabalığımız yok”

Soyadı benzerliğinden dolayı sürekli olarak sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile akraba sanıldıklarını dile getiren Kurtoğlu, “Sektörde en sık karşılaştığım sorulardan birisi bu. Cengiz abi bizim piyasanın en önemli duayen abilerimizden biri. En sevdiğim ve örnek aldığım abilerimden biri. Örnek alıp, yolundan yürüdüğümüz kıymetli bir büyüğümüz. Hatta o da bazen diyordu Cemalcim biz akrabayız ama latife olarak diyordu. Akraba değiliz. Ben Çorumluyum. Cengiz abi Arhavili. Buradan onlara da selam olsun. Kendisini çok severim, çok kıymet verdiğim ve saygıyla önünde eğildiğim büyüğümdür. İyi de görüştüğüm bir abim ama sadece o kadar. Meslek büyüğüm ve meslek abimdir, akrabalığımız yok” diye konuştu.

“Bizim beklentimiz hak ettiğimiz yerde olmaktır”

Yeni teklisinden beklentisinin büyük olduğunun altını çizen Kurtoğlu, “Beklentilerimiz tabii ki ektiğimiz meyvelerin karşılığını almak. Nihayetinde güzel bir uğraş verdik. Büyük bir çaba harcadık. Maddi ve manevi olarak emekler verdik, tabii ki karşılığını almak istiyoruz. Bu tercih dinleyenlerimize ve izleyenlerimize kalmış. Muhteşem bir klip çektik. Sağ olsun sevgili Eyüp Dirlik yönetiminde güzel bir klip oldu. Karşılığını alacağız diye düşünüyorum. Bizim beklentimiz hak ettiğimiz yerde olmaktır. Dünya starı olmak gibi bir hayalimiz yok. Şarkımız karşılığını bulsun, verdiğim mesaj birilerinin işine yarasın, karşılık olarak biz dua alalım. Hem de bir şeylere yaradığını görelim. Bizim için en büyük olay budur” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımız hep sevsinler hep sevilsinler”

Kadınlar günü kapsamında kadın dinleyicilerine seslenen Kurtoğlu, “Öncelikle sağlıklı, uzun ömürler diliyorum, hastalıklardan uzak. Koca ve erkek şiddetinden uzak. Sevildikleri, sevdikleri güzel bir dünya diliyorum ben onlara. Onlar bizim baş tacımız. Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz derler. Ana çok önemli. Kadınlarımız çok önemli. Çok değerliler. Bir çiçek, bahar tarlası onlar. Hep sevsinler, hep sevilsinler” şeklinde konuştu.

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