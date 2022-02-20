Sanatçı Emre Aydın, Malatyalıları coşturdu

Sanatçı Emre Aydın, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen gençlik şöleninde hayranları ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başarılı plaketiyle ödüllendirilen Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Şöleninde pop müziği sanatçısı Emre Aydın, hayranları ile buluştu. Sanatçı Emre Aydın, konserde hem coştu hem coşturdu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı Emre Aydın, duygusal ve hareketli şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Aydın, Yeşilyurt’ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kendisini Malatyalılarla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ve salonu dolduran bütün sevenlerine teşekkür etti.

Eşi Semra Çınar ile birlikte sahneye çıkarak Emre Aydın’ı tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Gençlik Şöleniyle birlikte gençlere yönelik hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Sanatçı Aydın’a da teşekkür eden Başkan Çınar, "İşte Gençlik, İşte Şölen, İşte Yeşilyurt ve İşte Emre Aydın. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Gençlik Şölenimizde gençlerimizin mutluluğu, heyecanı ve coşkusu bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Merkez Spor Salonunu tıklım tıklım dolduran 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza ve gençlerimize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Güzel ve coşku dolu bir programda hep birlikte olmak bizleri mutlu etmiştir. Davetimize icabet edip bu muhteşem güzelliğin ortaya çıkmasını sağlayan, söylediği birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir gecenin altına imza atan pop müzik sanatçımız Emre Aydın’a ve diğer sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra Sanatçı Emre Aydın’a kayısı paketi, tarihi Yeşilyurt konaklarını simgeleyen tablo ile üzerinde "Emre Aydın" yazılı 44 numaralı Yeşilyurt Belediyespor forması hediye etti. Konuşma ve hediyelerin verilmesinin ardından devam eden konserde Emre Aydın, en sevilen şarkılarını alanda bulunan hayranları ile birlikte seslendirdi.

Konser alanını dolduran binlerce kişi, cep telefonlarının ışıklarını ve çakmaklar yakarak Emre Aydın’a eşlik etti.