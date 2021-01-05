Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!

Sihirli annem dizisi ile ekranlara geri dönen oyuncu Emre Altuğ dün saat 18.00 sıralarında Ortaköy sahil yolunda trafik kazası yaptı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altuğ salık durumunun iyi olduğunu belirtti. Altuğ, "Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim.” dedi.