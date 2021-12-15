Sanatçı Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam’ın usta isimlerinden sanatçı merhum Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, Zincirlikuyu mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam’ın usta isimlerinden sanatçı Belgin Doruk’un oğlu 54 yaşındaki Aydın Birsel, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşadığı evde dün hayatını kaybetti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Birsel’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Aydın Birsel için bugün İstanbul Zincirlikuyu’da cenaze programı düzenlendi. Cenazeye Aydın Birsel’in Ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz ve Can Esentaş, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Birsel’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında bulunan Aile kabristanlığına defnedildi.

Çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu “ Çok eski çocukluk arkadaşımdı. Bütün çocukluğumuz beraber geçti. 45 senelik arkadaşım böyle olmaması lazımdı ama takdiri ilahi yapacak bir şey yok. Rahatsızlığı bir şeyi yoktu. Bursa’ya yeni gelmişti. Bursa’da yeni bir hayata başlıyordu. Olmadı maalesef “ dedi.