Sanatçı Akgün, Bodrum’da sahne aldı

Arabesk müziğin sevilen seslerinden Murat Akgün, geçtiğimiz akşam Bodrum Bardakçı koyundaki Azka Otel’de sahne aldı.

Beyaz yazlık bir takım elbisesiyle sahneye çıkan Akgün, Sezen Aksu’nun sevilen şarkısı ve Akgün’ün de albümünde okuduğu "İhanetten geriye kalan" şarkısıyla programına başladı.

Programının başında Akgün’ün beyaz takım elbisesini çok beğenen bir dinleyicisine, "Rahmetli Müslüm Baba beyaz takım elbiseyi çok severdi aklıma bir anda o geldi, yani beyazı severiz Müslüm babadan dolayı malum hava da sıcak bizde beyaz giyelim dedik. Yurtdışındaydık konserlerimiz için ama konu Azka olunca iki günlüğüne geldim, sizlere bir de güzel haber vereyim çok sevdiğimiz bir şarkımıza düet yapacağız bir çok sanatçı arkadaşımızla görüşmemiz var bakalım kime kısmet olacak, bu gecede sizlerle birlikte çok güzel bir gece yaşayacağız" diyerek programına devam etti.