Sanat camiasında bir yıldız daha kaydı...
Doktorlar, Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi gibi bilinen projelerde boy gösteren ünlü sanatçı Demiray Erül, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Sanat camiasının bir yıldızı daha kaydı...
Ünlü oyuncu Demiray Erül, 84 yaşında hayata veda etti.
Kariyer hayatına Şehir Tiyatroları'nda başlayan Demiray Erül, pek çok projede yer aldı.
Kurtlar Vadisi, Doktorlar, Çiçek Taksi dizileriyle ün kazanan Erül, aynı zamanda seslendirme sanatı ile de uğraştı.
Sevilen oyuncudan üzücü haber geldi.
İBB Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından oyuncunun vefat ettiğini duyurdu.
Cenazesi bugün
Acı haber, şu ifadelerle duyuruldu;
"İBB Şehir Tiyatroları, değerli sanatçılarından Demiray Erül’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Demiray Erül’ün cenazesi; 17 Ekim Pazartesi günü Bodrum/Ortakent’te, ikindi namazını müteakiben defnedilecektir."
Demiray Erül kimdir?
18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Erül, hayatını sanata adadı.
Bir diğer yandan dans ile ilgilenen Erül, çok sayıda sinema, dizi ve film projesinde yer aldı.
Oyuncunun yer aldığı yapımlar
Doktorlar - 2006
Arka Sokaklar - 2006
Köprü - 2006
Cennet Mahallesi - 2006
Patron Kim - 2003
Tatlı Hayat - 2001
Böyle mi Olacaktı -
1997 Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 2002
İz Peşinde - 1990
Milyarder - 1986
Tarzan Rıfkı - 1986