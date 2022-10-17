Sanat camiasında bir yıldız daha kaydı...

Sanat camiasının bir yıldızı daha kaydı...

Ünlü oyuncu Demiray Erül, 84 yaşında hayata veda etti.

Kariyer hayatına Şehir Tiyatroları'nda başlayan Demiray Erül, pek çok projede yer aldı.

Kurtlar Vadisi, Doktorlar, Çiçek Taksi dizileriyle ün kazanan Erül, aynı zamanda seslendirme sanatı ile de uğraştı.

Sevilen oyuncudan üzücü haber geldi.

İBB Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından oyuncunun vefat ettiğini duyurdu.

Cenazesi bugün

Acı haber, şu ifadelerle duyuruldu;

"İBB Şehir Tiyatroları, değerli sanatçılarından Demiray Erül’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Demiray Erül’ün cenazesi; 17 Ekim Pazartesi günü Bodrum/Ortakent’te, ikindi namazını müteakiben defnedilecektir."

Demiray Erül kimdir?

18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Erül, hayatını sanata adadı.

Bir diğer yandan dans ile ilgilenen Erül, çok sayıda sinema, dizi ve film projesinde yer aldı.

Oyuncunun yer aldığı yapımlar

Doktorlar - 2006

Arka Sokaklar - 2006

Köprü - 2006

Cennet Mahallesi - 2006

Patron Kim - 2003

Tatlı Hayat - 2001

Böyle mi Olacaktı -

1997 Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 2002

İz Peşinde - 1990

Milyarder - 1986

Tarzan Rıfkı - 1986