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Samsun’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu konserle renklendi

Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu düzenlenen konserle kutlandı.

Magazin 30.10.2021, 06:53
Samsun’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu konserle renklendi

Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu düzenlenen konserle kutlandı.

Atakum Belediyesi ile Yeşilyurt Alışveriş ve Merkezi (AVM) iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı dolayısıyla konser düzenlendi. Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın şehit olması nedeniyle buruk kutlanan bayramda halk müziğinin sanatçısı Sevcan Orhan, Taylan Bayri ve DJ Selo sahneye çıktı. Atakum sahilinde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Okunan marşlarla da bayram coşkusu pekiştirildi. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin sahil bölümünde gerçekleşen konsere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Gülay Deveci, Yeşilyurt AVM Genel Müdürü Neslihan Yavuz Apak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Burası bir eğlence merkezi değil; burada eğlenmiyoruz"

Konserdeki vatandaşların bayramını kutlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti, ilk adım kenti Samsun. Siz de Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlersiniz. Bugün burada Türk milletinin en büyük bayramını, Cumhuriyet’imizin 98. yılını kutluyoruz. İki yıl sonra 100. yılını kutlayacağız. Bugün acımız var; şehit cenazemiz vardı defnettik oradan geliyoruz. Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Cumhuriyet kuruluncaya, bugüne gelinceye kadar on binlerce şehidimiz oldu, on binlerce gencimiz vefat etti, toprakların altında kaldı. Mekke’de, Medine’de, Çanakkale’de, İnönü’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da on binlerce şehidimiz var. Burası bir eğlence merkezi değil; burada eğlenmiyoruz; Türkiye’nin Türk milletinin en büyük bayramını kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Sevgili gençler bundan önceki şehitlerimiz ve bugün defnettiğimiz şehidimiz siz bu ülkede mutlu yaşayasınız geleceğiniz huzurlu, mutlu olsun diye şehit oldular. Biz bu ülkenin geleceği, Cumhuriyet’in ilelebet yaşaması için şehit olmaya varız” diye konuştu.

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