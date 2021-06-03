banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı
Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı

Şampiyonluğu Bodrum’da kutluyor

Ünlü futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş’ın şampiyonluğunun ardından soluğu Muğla’nın Bodrum ilçesinde aldı.

Magazin 03.06.2021, 12:00
Şampiyonluğu Bodrum’da kutluyor

Ünlü futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş’ın şampiyonluğunun ardından soluğu Muğla’nın Bodrum ilçesinde aldı.

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Bodrum’a gelen 29 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun’un uzun bir tatil yapacağı öğrenildi. Bodrum vip transferle Yalıkavak’ta bulunan lüks bir otele bırakılan Tosun’u gören taraftarlar ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Neşesinin yerinde olduğu görülen ünlü futbolcunun uzun bir süre Bodrum’da tatil yapacağı öğrenildi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu