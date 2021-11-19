Salih Bademci'den Tarkan performansı!

Salih Bademci Show Tv'de yayınlanan, Burçin Terzioğlu ile başrolünü paylaştığı Yalancı dizindeki performansıyla büyük beğeni topluyor.

Gün geçtikçe oyunculuk performansını daha da geliştiren Bademci, Netflix yapımı Kulüp dizisinde Selim Songür karakteri ile karşımıza çıkmış ve söylediği şarkılarla mest etmişti.

Ünlü oyuncu son zamanlarda hem oyunculuk başarısı hem de şarkı söyleme yeteneği ile ön plana çıkmakta.

Bademci, Kulüp dizisinin setinde Tarkan'ın 'Unutmamalı' eserini seslendirdi ve bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.