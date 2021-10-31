Sakarya’da Grup İmera rüzgarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen Grup İmera konseriyle binlerce Sakaryalı müzikle dolu güzel bir akşam geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde etkinlik ve organizasyonlarına devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen BMX Supercross Dünya Kupası ve MTB Türkiye Şampiyonası yarışlarından sonra konser programı gerçekleştirildi. Karadeniz müziğiyle özdeşleşen Grup İmera, vadide sahne aldı. Karadeniz şarkılarının ve türkülerin söylendiği konsere binlerce vatandaş katıldı.

Tribünü dolduran vatandaşlar şarkıları hep bir ağızdan söyledi. 7 gündür BMX, MTB uluslararası yarışları, EXPO Sakarya 2021 ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı vadide program 31 Ekim Pazar devam edecek. Saat 09.30’da MTB Cup uluslararası yarışları, 12.30’da ise BMX Supercross Dünya Kupası yarışları start alacak. Yarışların sonrasında ise saat 18.00’da şarkıcı Emre Kaya konser verecek.