Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Akşamüstü geldiği hastanede aşısını yaptıran Ersoy, takside görüntülendi.

"İkinci doz aşımı olmaya geldim" diyen sanatçı, geçtiğimiz yılın son aylarında satın aldığı iki villadan sonra şimdi de sahile yakın bir yerde yazlık bakacağını anlattı. Diva, "Aşımı da oldum artık buradan Bodrum'a geçeceğim. Evlerin tadilatı devam ediyor belki bir tane de sahil kesiminde bir ev bakacağım. Şimdilik sahne özlemim yok, tatil yapıp dinleneceğim" dedi.

Mücevherlere olan tutkusuyla bilinen Diva'nın dev taşlı yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.