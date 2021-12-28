Şahide Türe Kimdir? Neden meşhur oldu?

YouTuber olarak bilinen fenomen Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe özellikle 2017 2018 yıllarında torununun çektiği eğlenceli videolarla sık sık gündemde yer alıyordu. Tüm Türkiye’nin tanıdığı ve sevdiği biri haline gelen Şahide Türe bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle videolara devam edemedi. Berkcan Güven’in babası Burhan Güven Şahide Türe'nin vefat haberini Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Peki Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe kimdir, neden öldü?

ŞAHİDE TÜRE KİMDİR?

Ünlü YouTuber Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe uzun zamandır hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Türkiye’de 90 yaş üstünde 100 bin abone plaketi almayı başaran ilk YouTuber unvanına sahip olan Şahide Türe torunu Berkcan Güven ile çektiği eğlenceli videolar ile tanınıyordu. Berkcan Güven 26 Aralık 2018 tarihinde ‘’Şahide Türe emeklilik videosu’’ ile anneannesinin artık dinleneceğini duyurmuştu.

Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe adına bağış kampanyası başlatarak anneannesi adına para toplamıştı. Ünlü YouTuber Mayıs 2019 tarihinde Şahide Türe adına toplamış olduğu 200.000 TL'yi Darülaceze'ye teslim ederek sevenlerinin takdirini topladı.

ŞAHİDE TÜRE ÖLDÜ MÜ?

Şahide Türe dün gece 93 yaşında vefat etti. Şahide Türe'nin vefat haberini Berkcan Güven'in babası Burhan Güven Instagram hesabından duyurdu. Şahide Türe uzun zamandır sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyordu. Şahide Türe'nin vefat haberi sevenlerini oldukça üzdü.