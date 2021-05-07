Şahan Gökbakar: Koronavirüse yakalanmamaya çalışıyorum

Koronavirüs salgını pandemisinde evinde karantinada olan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, bir dergiye röportaj verdi. Özellikle pandemi döneminde her şeyden uzak kalmayı tercih eden Şahan Gökbakar, sosyal medya hesaplarını da kapatmıştı.

"PAYLAŞACAK İLGİNÇ BİR ŞEYİM OLURSA AÇARIM"

Şahan Gökbakar, Instagram hesabının kapatmasıyla ilgili,

“Özellikle bu pandemi döneminde, yaptığım paylaşımların anlamsızlığını fark ettim. O nedenle ben neden her gün fotoğraf koyuyorum diye düşününce koymayayım daha iyi dedim. Baktım yine sürekli elim gidiyor, bir şey paylaşmasam da vakit geçiriyorum boş boş; en iyisi kapatayım dedim ve Instagram'ımı dondurma kararı aldım. Çok da iyi geldi. İnsan sürekli aynı şeyi yaptığı zaman fark etmiyor ama, çok anlamsız bir hareket oraya sürekli fotoğraf koymak, eğer bir amacınız yoksa. Bu işten para kazanmak veya işte herhangi bir şeyi tanıtmak, reklam vb. gibi bir amacınız yoksa, günlük hayatı paylaşmanın amaçsız bir eylem olduğunu fark edip, dondurdum. Hayatımda tekrar çok ilginç şeyler olursa paylaşmak istediğim, o zaman açarım yeniden. “ dedi.

PANDEMİ SÜRECİ

Pandemi nedeniyle çok az sosyalleştiğini söyleyen Gökbakar “Son 1 senedir gündemimde sadece ve sadece koronavirüs var. Bu hastalığa yakalanmadan, sağlık içinde, bu süreci geçirmeye çalışıyorum. Eşim de son derece destek oluyor. Vaktimizin neredeyse tamamına yakını hep beraber evde, teknede veya bahçede, bize ait olan alanlarda geçiriyoruz. Çok az sosyalleşiyoruz. Açık havada, bahçede mesafe ile arkadaşlarımızı görüyoruz. Onun dışında bu bir sene içerisinde sadece ve sadece beraber huzurlu mutlu vakitler geçirmeye odaklanıyoruz. Pandemi sürecini bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz. “ dedi.