Şahan Gökbakar'dan kaçak iskele açıklaması: "Hepsi Kaz Dağları yüzünden..."

Recep İvedik filmleriyle tanınan komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bir koydan 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

"ÖZEL MÜLKTÜR GİRİLMEZ"

Gökbakar iddiaya göre, Marmaris’e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, ‘Özel mülktür girilmez’ tabelasını astı. Sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Paylaşım ve haberlerin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz’da inceleme başlattı. Bu gelişmeler üzerine villasının bulunduğu koyun 30 metre açığına demirlediği motor yatından dürbünle çevreyi gözlemeye başlayan Gökbakar, iskele ve plaja astığı ‘Özel mülktür girilmez’ tabelasını söktü.

"KAZ DAĞLARI YÜZÜNDEN"

Şahan Gökbakar, bu olayla ilgili günler sonra sessizliğini bozdu, Instagram hesabından hakkındaki iddiaları yalanlayan Gökbakar, "Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri bana iftira atıyorlar." dedi.

İşte Gökbakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"HEP SUSTUM"

"Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor.

"HEPSİ YALAN"

Hedef gosterdiniz. Hep sustum bekledim. çünkü ne dublex villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı...Hepsi koca bir YALAN...

"MASUM BİR YAPI"

Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan once de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi.. Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan iskeleden uzantidan daha masum ve yasal bir iskele..."

İlginizi Çekebilir