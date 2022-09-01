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Sagopa Kajmer Afyonkarahisar’da hayranları ile buluştu
Afyonkarahisar’da konser veren Rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer’e hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Magazin 01.09.2022, 12:25
Afyonkarahisar’da konser veren Rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer’e hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Afyonkarahisar’da düzenlenen bir etkinlikte Sagopa Kajmer hayranları ile bilişti. Hayranlarına unutulmaz Rap ziyafeti yaşatan Sagopa Kajmer, sevilen şarkıları ile adeta kendinden geçti. Afyonkarahisar’da büyük ilgi gören Sagopa Kajmer’en şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden katılımcılar alanı hınca hınç doldurdu. İlgi ve katılımın yoğun olduğu konserlerde coşku doruğa çıktı.
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