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Sağanak yağış konsere ilgiyi azalttı

Ünlü rap sanatçısı Eypio sağanak yağış altında konser verdi. Sağanak yağış altında gerçekleşen konsere ilgi az oldu.

Magazin 24.06.2022, 22:53
Sağanak yağış konsere ilgiyi azalttı

Ünlü rap sanatçısı Eypio sağanak yağış altında konser verdi. Sağanak yağış altında gerçekleşen konsere ilgi az oldu.

Ünlü rap sanatçısı Eypio, Zonguldak’ta konser verdi. Kargo alanında gerçekleşen konserde sağanak yağmur nedeniyle konsere ilgi az olurken, yağan yağmura aldırış etmeyenler ise sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

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