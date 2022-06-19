Safiye Soyman ve Faik Öztürk hayranlarıyla buluştu

Kumsmall AVM tarafından ’Hünerli Eller Yarışıyor, En Güzel Saran Kazanıyor’ parolasıyla Babalar Günü’ne özel olarak düzenlenen ’Sarma Yarışması’, Safiye soyman ve Faik Öztürk’ün katılımıyla yapıldı.

Babalar Günü dolayısıyla Kumsmall AVM’de düzenlenen ’Sarma Yarışması’ Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün sunumuyla yapıldı. Jüri üyeleri ve yarışmacıların tanıtılmasının ardından Soyman ve Öztürk ikilisi, şarkılarıyla etkinliğe keyifli anlar yaşattı. Faik Öztürk esprileriyle gülmekten kırıp geçirirken, Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; "Bizim görevimiz ihtiyaçlarınızı karşılamak. Faik Bey ve Safiye Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi kırmayıp buraya geldiler. Değerli jürimize de teşekkür ediyoruz. Yarışmaya katılan değerli hanımefendilere çok teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Bu organizasyona gelip izleyerek destek veren değerli misafirlerimize, hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler" şeklinde konuştu.

Etkinlikte jüri üyeleri, yarışmacılar tarafından hazırlanan sarmaları tadarak puanlama yaptı. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.