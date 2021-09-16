Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Birçok dizisinin sezonun açılışını yapmasıyla birlikte Sadakatsiz'in yeni bölümleri de merak konusu oldu. Yeni sezon tanıtımıyla birlikte Sadakatsiz 2. sezonu için ilk paylaşım gelmiş oldu.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz, çok yakında yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Yasak aşk üçgenini anlatan dizinin yeni sezonu, yine ihanet ile sadakatin savaşına sahne olacak.

Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümüyle ilk sezonunu geride bırakmıştı. Final sahnesine Derin ve Asya'nın arabayla uçurumdan düştüğü anlar damga vurmuştu. İkilinin ölüp ölmediği soruları yeni sezonun ilk bölümünde belli olacak ancak tanıtımda Asya ve Derin karakterlerini canlandıran Cansu Dere ve Melis Sezen’in görülmesi ikisinin de ölmediği beklentisini oluşturdu.