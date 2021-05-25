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Sadakatsiz'in sezon final tarihi değişti! Yarın akşam yeni bölümü yayınlanmayacak
Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in sezon final tarihi değişti. Dizinin yarın akşam ekrana gelmesi gereken sezon finali bölümü 2 Haziran Çarşamba gününe alındı. Dizi yarın akşam tekrar bölümüyle ekrana gelecek.
Magazin 25.05.2021, 10:43
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in sezon finali tarihinde değişiklik oldu.
YARIN AKŞAM YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in sezon finalinin 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin sezon final tarihi bir hafta ertelendi.
Sadakatsiz'in 31. yeni bölümü yarın akşam ekrana gelmeyecek. Yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Sadakatsiz'in sezon finali bölümü ise 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.