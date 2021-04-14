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Sadakatsiz'in Derin'inden kötü haber

Sadakatsiz dizisinde Derin’i canlandıran başarılı oyuncu Melis Sezen’in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Magazin 14.04.2021, 11:45
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Sadakatsiz'in Derin'inden kötü haber

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizinin Haluk’u Burak Sergen evinde rahatsızlanmış ve nefes alamaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Burak Sergen’in durumu ciddiyetini korurken 2 kötü haber daha geldi.

İKİ KİŞİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Dizinin Derin’i Melis Sezen ve Ali’si Alp Akar’ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. İki oyuncunun hemen tedavisine başlandı.

Şimdilik evlerinde tedaviye alınan oyuncuların hastalığının hafif seyrettiği öğrenildi. Dizinin ise bu hafta yayınlanacağı ancak gelecek hafta yayınlanmama ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğu öğrenildi.

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