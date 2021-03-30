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Sadakatsiz fragmanı yayınlandı!
Sadakatsiz 24. Bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz dizisinin 23. bölümü ardından Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Magazin 30.03.2021, 13:26
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SADAKATSİZ 24. BÖLÜM ÖZETİ
Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor!
Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur!
Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?