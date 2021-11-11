Sadakatsiz çarşambanın kazananı oldu

Kantar Medya’nın verilerine göre; Sadakatsiz dizisinin 38’inci bölümü, AB kategorisinde 7,88 reyting ve 20,87 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

SOSYAL MEDYADA DA ÇOK KONUŞULDU

Sadakatsiz, yeni bölümüyle sosyal medya listelerinde de üst sıralarda yer alarak, iki milyon erişim elde etti.

OYUNCU KADROSU

Sadakatsiz’in kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz, yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de.