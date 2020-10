Sadakatsiz Asya Arslan kimdir? Cansu Dere kaç yaşında ve nereli?

Ekranların yeni soluklu dizisi Sadakatsiz'in başrolünde Cansu Dere yer alıyor. Güzel oyuncu Asya Arslan karakterini canlandıracak. Cansu Dere uzun bir süredir dizilerde rol almıyordu. Son olarak Anne dizisi ile kamera karşısına geçen Cansu Dere yaşına rağmen görüntüsünden hiçbir şey kaybetmiyor.

SADAKATSİZ ASYA ARSLAN KİMDİR?

Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir’de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan’a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan’la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.

CANSU DERE KAÇ YAŞINDA?

Cansu Dere 14 Ekim 1980 Ankara doğumludur. Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık vermiştir. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer almıştır. ITKIB'nin tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.

2000 yılında televizyon dünyasına girmiştir. İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TVde yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

2004'te Hilal Saral'ın yönettiği Nazan'ı oynadığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır.

2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır. Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007`de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir. 2009 yılında Acı Aşk adlı, Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı,Taner Elhan'ın yönettiği bir filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. 2016 Ekim'inde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Anne dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

