banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı
Perakendede cirolar yüzde 20 arttı
Perakendede cirolar yüzde 20 arttı

Sadakatsiz 7. Bölüm Fragmanı

Sadakatsiz 7. Bölüm Fragmanı yayında! Asya'nın ihaneti ortaya çıkarmasından sonra Volkan, Asya'ya savaş açıyor! Sadakatsiz 7. Bölüm Fragmanı yayında! Asya'nın ihaneti ortaya çıkarmasından sonra Volkan, Asya'ya savaş açıyor! Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan hamlesini yapıyor. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

Magazin 13.11.2020, 13:07
6
Sadakatsiz 7. Bölüm Fragmanı

Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378