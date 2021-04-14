Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya da kaçırılıyor!

Sadakatsiz son bölümde Derin'in elleri bağlı bir şekilde görülmesi üzerine Derin'i kimin kaçırdığı merak konusu olmuştu. Heyecan dolu bölümün ardından beklenen yeni fragman yayınlandı. Sadakatsiz 26. bölümfragmanında yeni bir şok yaşanıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerini paylaştığı; 'Sadakatsiz' dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!