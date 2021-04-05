Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı!

ASYA, DERİN'İ YARALI HALDE BULUYOR

Sadakatsiz yeni bölümde Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan cansız beden Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor. Derin'i kimin yaraladığı ise yeni bölümle ortaya çıkacak.

DERİN'İ KAYBOLMASINDA TÜM OKLAR VOLKAN'A ÇEVRİLDİ

Derin'in kaybolmasından sonra her şey incelenmeye başladı. Evde inceleme yapan ekip, Derin'in günlüğünü buldu. Günlükte yazanlar herkesi şoke etti. Derin'in Volkan'dan korktuğunu ifade ettiği satırlar dikkat çekti.

Bu durum polis soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Derin'in günlüğünde Volkan hakkında yazdıkları sonrasında Melih de duruma el koydu. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilen 'Seni öldüreceğim' mesajı sonrasında da tüm gözler Volkan'ın üzerine çevrildi.

HERKES SORGUYA ALINDI

Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutmaya başladı. Derin'in mağazasındaki görevli kadının ifadeleri de ortalığı iyice karıştırdı. Polis Asya ve Volkan'ın birlik olup Derin'i kaçırmış olacağından şüphelendi. Herkes tek tek sorguya alınırken şüpheliler arasına Selçuk da girdi. Son zamanlarda yaşanan olaylar Selçuk'u bu durumun içine çekti ve polis tarafından sorgulandı. Haluk, Selçuk'la konuşup bu olayla bir ilgisi olup olmadığını sordu. Selçuk ise kendi mevzusunun Derin'le bir alakası olmadığını ve bu işte bir parmağı olmadığını ifade etti.

BATALIKTA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber oldu. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorladı. Bölümün final sahnesinde ise tüm araştırmalar devam ederken aniden gelen bir haber her şeyi değiştirdi. Bir kadın cesedi bulunduğu ihbarından sonra Volkan, Gönül ve Haluk olay yerine gitti. Volkan, bataklıkta yüzü koyun yatan cansı kadın bedenini görünce büyük şok yaşadı.

İŞTE SADAKATSİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI