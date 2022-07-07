Rus oligark Bodrum’u terk etmiyor

Rus milyarder Alexander Abramov’un lüks yatı ’Titan’ Bodrum’dan ayrılmıyor.

Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden Alexander Grigoryevich Abramov’un lüks yatı Titan, yaklaşık 1 aydır Bodrum’da bulunuyor. Servetinin 8 milyar dolar olduğu öğrenilen Rus milyarderin yüzen sarayı Titan’ın, Salih adası ile Güvercinlik arasında demir attığı görüldü. 2010 yılında üretilen yat, saatte 16 knot hıza ulaşabiliyor. 80 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı 100 milyon dolar değerindeki yat, 14 misafir ve 19 mürettebat kapasiteli olarak hizmet veriyor.

63 yaşındaki Rus oligarkın yatta olduğu öğrenilirken, Rus milyarder Roman Abramoviç’in lüks yatı Solaris ise Yalıkavak koyunda demirli bulunuyor.