Rober Hatemo: Ölümden döndüm

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Rober Hatemo, Armağan Çağlayan'ın YouTube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

Hayatıyla iligli samimi açıklamalarda bulunan Hatemo, askerden döndükten sonra kendine bir söz verdiğini ve kariyeriyle ilgili önemli bir adım attığını söyledi. 2010 yılından sonra sağlık sorunları yaşayan Hatemo, midesindeki yaralar yüzünden ölümden döndüğünü de açıkladı.

İşte Rober Hatemo'nun açıklamalarından satır başları...

"DEDEMLE ARKADAŞTIK"

"Dedemin çok özel bir yeri var hayatımda… Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım…

Gençlik de başka bir ateş, insan her zaman doğruları yapamayabiliyor. ‘Daha çok vakit ayırmalıydım’ diye düşünüyorum şimdi ama yapamadım o zaman… Tabii ki dedeme sonsuz vakit ayırdım, güzel şeyler yaptık beraber ama ölümünde istediğim kadar yanında olamadım.

"DEDEM BENİM SESİMİ ÇOK SEVERDİ"

Dedemle Taksim-Beyoğlu’nda üç katlı Rum evlerinde büyüdüm. En alt katta mutfak vardı, orada dedemin müzik aletleri vardı. Ne iş gelirse ona gidiyorduk, televizyonlarda da çıktı o dönem… Orkestra şefliği yaptı. Dedem çok beğenirdi benim şarkı söylememi ‘Benim diyen solist senin gibi mikrofon tutamaz’ derdi. Kendisi enteresan bir adamdı, üç dil biliyordu. Çalmadığı enstrüman yoktu.

"BABAM KUYUMCUYDU"

Bir gün ben de dedemle Aksaray’da bir otele gittim şarkı söyledim. Oranın yetkilisi aradı ‘müşteriler seni istiyor, çok beğendiler’ dedi. Babam da istemiyor, onun mesleğini yapmamı istiyordu. Kuyumcuydu kendisi, onu da yaptım tabii.. Ama ben babamı dinlemedim, dedemle kaçıp gittim şarkı söylemeye. Müzikle, sosyal hayatla alakalı bir şeyler öğreten kişi dedem oldu.

"BABAM ZOR ADAMDI"

Askerden sonra kendime söz verdim bir yıl içinde müzisyen olamazsam bırakıp baba mesleği kuyumculuğa dönecektim. Hatta içinde kendime çok ağır hitamlarım da vardı ‘olmazsa ölmek istiyorum’ gibi şeyler düşünmüştüm… Derdim ünlü olmak değildi. Tek derdim şarkı söylemekti. Ünlü olduğumda da şaşırmadım olması gereken oldu. Bir yılın sonunda benim ‘Esmer’ adlı albümüm çıktı. Askerden geldikten sonra babam ‘büyüdün artık işlerine bak’ dedi. ‘Büyüdün’ dedi ama ben daha 21 yaşında bir adamdım. Çok dominant bir adamdı sıkıntı verirdi. Zor ve yoran bir adamdı…

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

‘Senden Çok Var' projesinden sonra çok güzel yükseldim. 2010 ile 2015 arası bir düşüş dönemi, hastalıklar yaşadım. Ölümden döndüm. Herkesin hayatında oluyor böyle şeyler. 2015’ten sonra tekrar toparlamaya başladım 'Papucumun Dünyası' albümnden sonra her şey iyi gidiyordu araya korona girdi. İki sene kadar rahatsızlık yaşadım. Ülser gibi bir şeydi ama bayağı büyük yaralar vardı. Doktor 'üzüntüden uzak duracaksın' dedi. Bir süre diyetim vardı, psikolojik tedavi gördüm. 2010 yılında spora başladım. Spor salonuna ortak oldum. Her ortaklıkta olduğu gibi bir arkadaş kazığı yedim. O beni çok üzmüştü."