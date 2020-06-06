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Rimena giyim tasarımlarıyla 2020 dizilerine hazırlanıyor

RİMENA GİYİM TASARIMLARIYLA 2020 DİZİLERİNE HAZIRLANIYOR

Rimena giyim tasarımlarıyla 2020 dizilerine hazırlanıyor

RİMENA GİYİM TASARIMLARIYLA 2020 DİZİLERİNE HAZIRLANIYOR

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:48
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Rimena giyim tasarımlarıyla 2020 dizilerine hazırlanıyor

Türkiye’de ve dünyada beğeni ile seyredilen birçok Türk dizisine stil ve kostüm danışmanlığı konusunda destek veren Rimena giyim, 2020 yılı dizi sezonu için yeni kostüm tasarım çalışmaları devam ediyor.

Rimena giyim önceki çalıştığı diziler, Peri Masalı, Meryem, Savaşçı, Bahtiyar Ölmez, Siyah İnci, Altın Tepsi, Kanatsız Kuşlar, Aşk ve Mavi ve İçerde gibi birçok diziye kostüm danışmanı olarak hizmet veren ve 2020 yaz kreasyonu ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış yaptığı açıklamada, “2020 yılında yaşanan pandemiden dolayı diziler erken tatile girdi. Bizlerde bu durum dolayısıyla bu yıl çalışmalarımıza erken başladık. Anlaşmalı olduğumuz diziler için yeni tasarım ve modellerle izleyenlerin karşısında olacağız. Sezonun ve senenin favori renklerini kullanarak oluşturduğumuz yeni kreasyon herkes tarafından tam not alacak” dedi.

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, “Kısa süre içerisinde Türkiye’de birçok farklı dizi ile çalışarak büyük bir çıkış yakaladık. Kısa süre içerisinde ekibimizi genişletmeyi ve yeni diziler ile anlaşmalar sağlamayı da başardık. Önemli olan bu virüs sürecinde bu sürecin kontrolünü iyi sağlamak. Türkiye’de ve dünyada şuan ticaret durmuş durumda. Tekstil ve moda sektörünün bu durumdan nasıl etkileneceği ise belli değil. Bizler elimizdeki mevcut durumu koruyarak çıkışımızı yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Özellikle Türkiye’nin en sevilen ve beğenilen dizileri arasında gösterilen “Çukur” dizisine yaptıkları tasarımlar ile moda sektörünün tanınan ve bilinen markaları arasına giren Rimena Giyimin 2020 yaz kreasyonu şimdiden merak ediliyor. Daha önce yapmış olduğu tasarımlar ile bir çok yerli dizinin dikkatini çeken Rimena giyim kısa süre içerisinde dizi sektöründe tanınan firmalardan bir tanesi haline gelmişti.

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