Rihanna 'Ulusal Kahraman' oldu!

Rihanna'sı ile ünlü Barbados yakın zamanda İngiltere kraliçesinin yönetimi altındaki bir ülke olmaktan çıkarak bağımszlığını ilan etmiş ve "en genç cumhuriyet" unvanıyla haber olmuştu.

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya (33) Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan eden ülkesi Barbados'ta 'Ulusal Kahraman' unvanı verildi.

Kraliçe Elizabeth'in yönetiminden çıkan ülkede kutlamalar devam ederken ünlü yıldız, Prens Charles'ın da katıldığı törene katılmıştı. Cumhuriyetin ilan edildiği törenle Barbados, böylece İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son vermişti.

Rihanna, dün de Barbados'un başkenti Bridgetown'daki Golden Square Freedom Park'ta düzenlenen Ulusal Onur Töreni ve Bağımsızlık Günü'nde 'Ulusal Kahraman' nişanını aldı.

Tören için beyaz renkte bir blazer elbise giymeyi tercih eden şarkıcı, sahip olduğu unvandan dolayı gururlu olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

"BU GURURU TAŞIYACAĞIM"

Rihanna, "Bu, hayatım boyunca asla unutmayacağım bir gün. Aynı zamanda geleceğini hiç göremediğim bir gün." dedi. Ünlü yıldız daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Barbadoslular gururlu insanlardır, biliyor musunuz? Muhtemelen benim bildiğim en gururlu halkız. Dünyada nereye gidersem gideyim bu gururu taşıyacağım. Nereye gittiğimizin önemi yok, dünya Barbadosluların iliklerine kadar gururlu olduğunu öğrenecek.

Rihanna, 'Ulusal Kahraman' nişanını, Cumhurbaşkanı Dame Sandra Mason'dan aldı. Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados'ta, cumhuriyetin resmen ilan edilmesiyle 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliği son buldu, ilk cumhurbaşkanı seçildi.

HAMİLE Mİ?

Rihanna, önceki gece Kraliçe Elizabeth'in devlet başkanlığı görevinden alınmasının ve bağımsızlığın ilan edildiği ulusal etkinlikte turuncu elbisesiyle boy göstermişti. Gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldız, hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı, karnındaki şişlikle dikkat çekti. Rihanna'nın hamile olduğu konuşuldu.

Şarkıcının hayranları, konuyla ilgili konuşmak için sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi. Bir kullanıcının, "Rihanna, ASAP Rocky'den ilk çocuğuna hamile!" şeklindeki paylaşımı binlerce beğeni aldı. Takipçiler, ünlü yıldızın karnında görünür bir bebek yumruğu olduğunu ileri sürdü.

3-4 ÇOCUK İSTİYOR

Öte yandan Rihanna, daha önce İngiliz Vouge dergisine konuşarak, gelecek planlarından bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.

MODAYA YÖNELDİ

Barbados doğumlu şarkıcı, son olarak 2016'da albüm çıkardıktan sonra moda alanında çalışmalar yapmaya başlamıştı.

Forbes dergisine göre; 1,7 milyar dolarlık serveti olan Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni ve televizyoncu Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı seçilmişti.