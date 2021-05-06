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Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattığı iddia edilmişti! Gündeş'ten ilk hamle geldi

Geçtiğimiz ay Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a ihanet yüzünden boşanma davası açtı. Zarrab'ın Gündeş'i Hadise ile aldattığı ileri sürüldü. Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Magazin 06.05.2021, 15:48
Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattığı iddia edilmişti! Gündeş'ten ilk hamle geldi

Ebru Gündeş, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a geçtiğimiz ay Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde eşinin kendisini tanıdığı bir kadınla aldattığını söyleyen Gündeş'in iddiası bir anda ortalığı karıştırdı.

Söz konusu kadının Hadise olduğu ve Zarrab ile bir dönem yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hadise, Zarrab ile aşk iddialarını yalanlarken bir dönem birlikte çalıştığı yakın arkadaşı Ebru Gündeş'ten beklenmedik bir hamle geldi.

EBRU GÜNDEŞ'TEN İLK HAMLE!

Posta'nın haberine göre; eşini ihanetle suçlayan ünlü şarkıcı, 2 Mayıs'ta kızı Alara'yı da alıp Reza Zarrab ile konuşmak için Amerika'ya gitti.(gunboyugazetesi.com)

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