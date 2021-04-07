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Reyting savaşları kıran kırana!

5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Magazin 07.04.2021, 14:56
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Reyting savaşları kıran kırana!

Medyafaresi.com özel haberine göre; Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

İşte 5 Nisan 2021 reyting sonuçları:

TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanamıyor.

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