Reynmen ile Simay Rasimoğlu aşk mı yaşıyor?

Sosyal medya fenomeni Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, sıcakların artmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aktaş, bu kez tatil pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Fenomenin paylaşımdaki bir detay da sevgilisi olduğu iddialarını güçlendirdi.

KULLANDIKLARI GÖZLÜKLER AYNI

Fenomenin tatilden yaptığı paylaşımında kullandığı gözlüğün, aynı gün havuz başında bikinili pozunu yayınlayan 2019 yılı Miss Turkey World'un birincisi Simay Rasimoğlu'nun fotoğrafında çıkması aşk dedikodularına neden oldu. Özel hayatlarıyla gündem olan ikilinin, aynı mekandan fotoğraf atması ise iddiaları daha da alevlendirdi.

AŞK İDDİASINA SESSİZ KALDILAR

Fotoğraflarının altına düştüğü notlarda yalnız olduğunu ima eden Rasimoğlu'nun fenomen Reynmen ile birlikte olduğu düşünülüyor. Simay Rasimoğlı ve Reynmen'in çıkan iddialara karşı sessiz kalması ise yaşadıkları ilişkiyi doğrular nitelikte.