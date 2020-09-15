Reynmen corona virüsüne yakalandı!

YouTuber olarak ünlenen ve yaptığı şarkılarla kısa süre içerisinde milyonluk izlenme oranlarına ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

“Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim” diyen Reynmen, evde karantinada olduğunu söyledi.

“EVDEYİM, KARANTİNADAYIM”

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Reynmen, şu ifadeleri kullandı:

* Evdeyim, karantinadayım, hiçbir yere çıkmıyorum, kimseyle temas etmiyorum.

* Bu zamana kadar da temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip kendileri de testlerini yapsınlar.