Rapçi Murda Duman gözaltında!
Sakarya’da düzenlenen Jungle Mood Festivali için Türkiye’ye gelen Murda lakaplı ünlü rapçi Mehmet Önder Doğan dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"Murda" takma adıyla tanınan Mehmet Önder Doğan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında;
Kamuoyunda “MURDA” olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı M.O.D. (37) isimli şahsın ”DUMAN”, “PAHALI” ve “EH BABA” isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenmiş, şahsın 16.10.2021 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ülkemize giriş yapacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine şahıs 19.30 sıralarında Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Konu ile ilgili yakalanan ve Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesi gereğince 17.10.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.
"Pahalı" şarkısının sözleri
Yeah, Yeni Rolie ve Patek
Çünkü çektik eziyet
Shawty beni seçecek
Şişe kırıp çevirek
Üzerimde nakit tek
Hepsi ekmek ve börek
In de bando, in de trap
Money, power en respect
Cebimde bi dolu Haze
Shawty tadı da çilek
Gel dumanımı çek
Baby kafamız fişek
Harbi Anadolu flex
Baba fly like a sinek
Icy her iki bilek
Doldur Hennessy'i sek
For da gang benim squad dat is de set
Benim param wedding cake
Seninkisi crap
Drip like şelale
Senin gacı wet
Boynumdaki chain
Yeah, chain on my neck
Drip çok pahalı (Pahalı)
Havalı, gacı shawty çok pahalı (Pahalı)
Life-Lifestyle, bütün şişeler pahalı (Pahalı)
Yine ez, yeni Benz, çok pahalı
Drip, drip, drip, drip
Drip çok pahalı (Pahalı)
Havalı, gacı shawty çok pahalı (Pahalı)
Life-Lifestyle, bütün şişeler pahalı (Pahalı)
In da M's, yeni Benz, çok pahalı
Drip, drip, drip, drip
Bro biz doğuştan yüzdük (Hani?)
Köpek balıkların arasında yüzdük
Kafam güzel devirmişim burda yüzlük
Çöplüklerden çıkıp paranın içine düştük
Düşmanlarımızın arasında güldük
Kurşun yedik Azer Bülbül
Ah, bad bitch adı zümrüt
Spliphe'ı sardım shawty verdi bana küllük
Yeah, jo-jointim söndü
Başım döndü
Gözüm açık
Önce kördüm
Hayat yalan
Köşkü gördüm
Bütün acılarımı içime gömdüm
Drip çok pahalı (Pahalı)
Havalı, gacı shawty çok pahalı (Pahalı)
Life-Lifestyle, bütün şişeler pahalı (Pahalı)
In da M's, yeni Benz, çok pahalı
Drip, drip, drip, drip
Drip çok pahalı (Pahalı)
Havalı, gacı shawty çok pahalı (Pahalı)
Life-Lifestyle, bütün şişeler pahalı (Pahalı)
In da M's, yeni Benz, çok pahalı
Drip, drip, drip, drip
"Eh Baba" şarkı sözleri
Rocky, rocky what's going on?
Düşe kalka geldik buralara eh baba
Mahkum olmadık biz para pula eh baba
Küçük para elde koydum onu kenara
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrt, skrrrt, skrrrt
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt
Neler için düştük yollara biz eh baba
Arabada vurdum attım sonra kenara
Otu sardım yaktım sarstı beni kerata
Mamacita muy bonita dime merhaba
Gel ana, onu bana ver ana
Sa sa sa sa sallasana
Wavy shawty zıpla benle dalgalara
Ça ça ça ça çalkala ya
Attım parayı havaya sen yakala
Touchdown İstanbul
Shutdown mami arabada carpool, yeah
Sonu yok bu gecenin, uh
Koskoca şehir benim
Düşe kalka geldik buralara eh baba
Mahkum olmadık biz para pula eh baba
Küçük para elde koydum onu kenara
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrt, skrrrt, skrrrt
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, yah, ey
Neler için düştük yollara biz eh baba
Drip, drip, drip, drip, drip, drip
Yeni chain yeni yıl yeni bitch
Yeni para yeni mantram yenilik
Yendik bazen yenildik
Balmain kot, Gucci kazak
Hayat serbest sana yasak
Gelip bana kafa tut'can sen
Var mı lan sende o taşşak?
Düşe kalka geldik buralara eh baba
Mahkum olmadık biz para pula eh baba, yah
Küçük para elde koydum onu kenara
Neler için düştük yollara biz eh baba, what
Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrt, skrrrt, skrrrt
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt
Neler için düştük yollara biz eh baba