Rapçi Murda Duman gözaltında!

"Murda" takma adıyla tanınan Mehmet Önder Doğan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında;

Kamuoyunda “MURDA” olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı M.O.D. (37) isimli şahsın ”DUMAN”, “PAHALI” ve “EH BABA” isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenmiş, şahsın 16.10.2021 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ülkemize giriş yapacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine şahıs 19.30 sıralarında Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan ve Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesi gereğince 17.10.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

"Pahalı" şarkısının sözleri

Yeah, Yeni Rolie ve Patek

Çünkü çektik eziyet

Shawty beni seçecek

Şişe kırıp çevirek

Üzerimde nakit tek

Hepsi ekmek ve börek

In de bando, in de trap

Money, power en respect

Cebimde bi dolu Haze

Shawty tadı da çilek

Gel dumanımı çek

Baby kafamız fişek

Harbi Anadolu flex

Baba fly like a sinek

Icy her iki bilek

Doldur Hennessy'i sek

For da gang benim squad dat is de set

Benim param wedding cake

Seninkisi crap

Drip like şelale

Senin gacı wet

Boynumdaki chain

Yeah, chain on my neck

Drip çok pahalı (Pahalı)

Havalı, gacı shawty çok pahalı (Pahalı)

Life-Lifestyle, bütün şişeler pahalı (Pahalı)

Yine ez, yeni Benz, çok pahalı

Drip, drip, drip, drip

Drip çok pahalı (Pahalı)

Havalı, gacı shawty çok pahalı (Pahalı)

Life-Lifestyle, bütün şişeler pahalı (Pahalı)

In da M's, yeni Benz, çok pahalı

Drip, drip, drip, drip

Bro biz doğuştan yüzdük (Hani?)

Köpek balıkların arasında yüzdük

Kafam güzel devirmişim burda yüzlük

Çöplüklerden çıkıp paranın içine düştük

Düşmanlarımızın arasında güldük

Kurşun yedik Azer Bülbül

Ah, bad bitch adı zümrüt

Spliphe'ı sardım shawty verdi bana küllük

Yeah, jo-jointim söndü

Başım döndü

Gözüm açık

Önce kördüm

Hayat yalan

Köşkü gördüm

Bütün acılarımı içime gömdüm

Drip çok pahalı (Pahalı)

Havalı, gacı shawty çok pahalı (Pahalı)

Life-Lifestyle, bütün şişeler pahalı (Pahalı)

In da M's, yeni Benz, çok pahalı

Drip, drip, drip, drip

Drip çok pahalı (Pahalı)

Havalı, gacı shawty çok pahalı (Pahalı)

Life-Lifestyle, bütün şişeler pahalı (Pahalı)

In da M's, yeni Benz, çok pahalı

Drip, drip, drip, drip

"Eh Baba" şarkı sözleri

Rocky, rocky what's going on?

Düşe kalka geldik buralara eh baba

Mahkum olmadık biz para pula eh baba

Küçük para elde koydum onu ​​kenara

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrt, skrrrt, skrrrt

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt

Neler için düştük yollara biz eh baba

Arabada vurdum attım sonra kenara

Otu sardım yaktım sarstı beni kerata

Mamacita muy bonita dime merhaba

Gel ana, onu bana ver ana

Sa sa sa sa sallasana

Wavy shawty zıpla benle dalgalara

Ça ça ça ça çalkala ya

Attım parayı havaya sen yakala

Touchdown İstanbul

Shutdown mami arabada carpool, yeah

Sonu yok bu gecenin, uh

Koskoca şehir benim

Düşe kalka geldik buralara eh baba

Mahkum olmadık biz para pula eh baba

Küçük para elde koydum onu ​​kenara

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrt, skrrrt, skrrrt

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, yah, ey

Neler için düştük yollara biz eh baba

Drip, drip, drip, drip, drip, drip

Yeni chain yeni yıl yeni bitch

Yeni para yeni mantram yenilik

Yendik bazen yenildik

Balmain kot, Gucci kazak

Hayat serbest sana yasak

Gelip bana kafa tut'can sen

Var mı lan sende o taşşak?

Düşe kalka geldik buralara eh baba

Mahkum olmadık biz para pula eh baba, yah

Küçük para elde koydum onu ​​kenara

Neler için düştük yollara biz eh baba, what

Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrt, skrrrt, skrrrt

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt, skrrrt

Neler için düştük yollara biz eh baba