Rana’nın sesini duyanlar kulaklarına inanıyor

Bodrum’da sahne alan Rana’nın sesini duyanlar kendine hayran bıraktı. Tatilcilerin gözde adresi Azka Otel’de önceki akşam Rana sahne aldı.

Sahnelerin yeni solistlerinden başarılı şarkıcı Rana, yeni çalışması “Ben Ne İnsanlar Gördüm” sonrası sahnelerine yeniden başladı. İki saat süren sahne performansı boyunca arabesk, pop ve türküleri kendi yorumuyla söyleyen Rana, misafirleri tarafından uzun süre alkışlandı.

Kırmızı zarafeti

Azka Sahne’de sevenleriyle buluşan Rana, Mahmure Çelik tasarımı olan kırmızı bir elbise tercih etti. Şıklığı ile göz dolduran ve sesiyle de kulakların pasını silen Rana’yı dinleyenler arasında Açelya Elmas da vardı.