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Ramo'nun yıldızının yeni projesi belli oldu!

Cuma akşamlarının severek izlenen reyting rekortmeni dizisi Ramo'nun finalinin ardından başrol oyuncularının da yeni projeleri ortaya çıkmaya başladı. Başarılı ve güzel oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu.

Magazin 18.04.2021, 18:11
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Ramo'nun yıldızının yeni projesi belli oldu!

40. bölümüyle final yapan Ramo dizisinin başarılı oyuncularının yeni projeleri ortaya çıkmaya başladı. Güzel oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. 

İki sezondur Ramo dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç bir süredir bütün yapımcıları peşinde koşturuyordu.

Bilgiç, Gold Film'in yeni sezonda FOX'ta ekrana gelecek "Kanunsuz Topraklar" dizisi için el sıkıştı. Başarılı oyuncu Uğur Güneş'le partner olacak.

(Gecce)

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