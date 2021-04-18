Ramo'nun yıldızının yeni projesi belli oldu!

40. bölümüyle final yapan Ramo dizisinin başarılı oyuncularının yeni projeleri ortaya çıkmaya başladı. Güzel oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu.



İki sezondur Ramo dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç bir süredir bütün yapımcıları peşinde koşturuyordu.



Bilgiç, Gold Film'in yeni sezonda FOX'ta ekrana gelecek "Kanunsuz Topraklar" dizisi için el sıkıştı. Başarılı oyuncu Uğur Güneş'le partner olacak.

(Gecce)